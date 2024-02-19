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Нейрохирурги извлекли из головы ребенка дробь

В ЯНАО хирурги спасли ребенка с дробью в голове

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«Новоуренгойская центральная городская больница»' class="item-image" >
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Врачи Новоуренгойской больницы спасли ребенка, который получил ранение головы из-за разорвавшегося патрона. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Мальчик с ранением головы был доставлен в Новоуренгойскую больницу бортом санавиации, ребенок получил травму, когда бросал в костер патроны. Один из них разорвался, дробь попала пострадавшему в голову и застряла в мягких тканях.

«Экстренно после проведения компьютерной томографии мальчик был прооперирован. Нейрохирурги сначала извлекли дробь из мягких тканей головы, затем, чтобы исключить подозрение на проникающее ранение черепа, произвели ревизию раны», — сообщили в медицинском учреждении.

Спустя пять дней после хирургического вмешательства маленький пациент был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее российские врачи спасли подростка, который попал под поезд и остался без ног.

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