Россиянам дали советы, которые помогут избавиться от отеков

Для избавления от отеков важно установить точную причину, почему они появились, а также наладить водный баланс. Об этом РИАМО рассказала диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit, блогер Лилия Стародубцева.

«Это миф, что от воды появляются отеки. Напротив, недостаточное поступление чистой воды провоцирует задержку жидкости и накопление ее организмом. По данным ВОЗ, норма употребления чистой воды — 30 мл на кг веса», — отметила Стародубцева.

Помимо этого, она рекомендует исключить из рациона кофе и чай, потому что они выводят из организма жидкость и провоцируют отеки. По ее словам, отказаться также стоит от копченых, сильно соленых и сильно острых продуктов, а также сахара, выпечки, сладостей и переработанных крахмалистых продуктов — белого риса и кукурузных хлопьев. Нутрициолог отметила, что отеки могут появляться и из-за молочных продуктов, поэтому важно проверить и этот вариант.

Для борьбы с отеками она призывает добавлять больше двигательной активности.

«Лимфатическая система не может функционировать нормально, если вы большую часть времени сидите и мало двигаетесь. Застой лимфы и недостаточное кровообращение провоцируют не только отеки, но и воспалительные процессы в организме. Даже 15-минутная ежедневная зарядка поможет улучшить состояние и поможет лимфе очищать организм и выводить лишнюю жидкость», — заключила Стародубцева.

Врач-терапевт Галина Аксенова до этого заявила, что сон на животе вреден в связи с тем, что может спровоцировать отеки и головную боль. По ее словам, подобная поза неестественна для физиологии человека.

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