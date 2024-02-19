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Блогершу из Дагестана подозревают в неуплате налогов

Mash: блогер Зубейда Сулейманов заработала 51 млн, но не платила налоги

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zubeyda_suleimanova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дагестанскую блогершу Зубейду Сулейманову заподозрили в том, что она не платила налоги. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

Сулейманова развивала личный бренд. Она шила религиозную одежду для женщин, но в то же время торговала вещами из-за рубежа. В соцсетях она набрала 1,2 млн подписчиков.

Однако канал написал, что Зубейду заподозрили в неуплате налогов с доходов, полученных на рекламе. Так, отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) выяснил, что с 2021 года по конец 2023-го Сулейманова заработала на интеграциях 51 млн рублей, но налоговая об этом ничего не узнала. Сейчас блогершу проверяют.

До этого певец Сергей Лазарев прокомментировал новость о закрытии своего бизнеса из-за долгов налоговой. По его словам, бизнес закрылся еще во времена локдауна. Он назвал обычной процедурой действия ФНС и отметил, что с личными счетами у него все в порядке.

Ранее певица МакSим опровергла в Telegram-канале наличие налоговых задолженностей перед ФНС.

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