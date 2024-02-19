Россиянин булавой разгромил квартиру знакомой

В Приморском районе Петербурга мужчина жестоко избил знакомую, разгромил квартиру и украл у девушки дорогой телефон. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в квартире многоэтажки по улице Главной, с заявлением в полицию обратилась местная жительница. Девушка заявила, что знакомый в ходе ссоры несколько раз ударил ее по голове и разбил губу.

В ходе конфликта злоумышленник украл телефон пострадавшей стоимостью 135 тысяч рублей и разгромил квартиру петербурженки булавой, он разбил стеклянную дверь и духовой шкаф. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянка сломала знакомому ребра, ударив его туфлей.