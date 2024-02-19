Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Выжившую после падения с 20 этажа екатеринбурженку переводят из реанимации в общую палату

В Екатеринбурге женщину, которая выпала с 20 этажа, перевели в общую палату

close
100%
Depositphotos

Женщина, выпавшая с 20 этажа в Екатеринбурге, чувствует себя лучше. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу больницы №36.

По словам специалистов, пациентку переводят из реанимации в общую палату. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

В больницу россиянка попала после того, как выпала из окна многоэтажки и выжила. Подростности инцидента не сообщаются. Известно, что после произошедшего в медучреждении женщине сделали операцию.

По словам местного жителя, пострадавшая упала на газон, засыпанный снегом. Это спасло ее от более серьезных травм.

Ранее в Ленобласти ребенок выпал из окна 20-го этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами