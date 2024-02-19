Выжившую после падения с 20 этажа екатеринбурженку переводят из реанимации в общую палату

Женщина, выпавшая с 20 этажа в Екатеринбурге, чувствует себя лучше. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу больницы №36.

По словам специалистов, пациентку переводят из реанимации в общую палату. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

В больницу россиянка попала после того, как выпала из окна многоэтажки и выжила. Подростности инцидента не сообщаются. Известно, что после произошедшего в медучреждении женщине сделали операцию.

По словам местного жителя, пострадавшая упала на газон, засыпанный снегом. Это спасло ее от более серьезных травм.

Ранее в Ленобласти ребенок выпал из окна 20-го этажа.