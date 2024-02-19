Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно об уничтожении агента СБУ, готовившего теракт против политика Запорожья

ТАСС: ФСБ ликвидировала агента СБУ, готовившего теракт против политика Запорожья

close
100%
ФСБ РФ/РИА «Новости»

ФСБ России нейтрализовала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который перед выборами готовил теракт против одного из политиков Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — сказали в ЦОС.

Мужчина планировал совершить теракт, применив самодельное взрывное устройство. Сотрудники СБУ координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами.

«При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован», — заявили в ФСБ.

В результате инцидента среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

До этого в ФСБ возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать против России.

Ранее в Абакане военного осудили на пять лет за неявку из отпуска.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами