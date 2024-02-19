Стало известно об уничтожении агента СБУ, готовившего теракт против политика Запорожья

ФСБ России нейтрализовала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который перед выборами готовил теракт против одного из политиков Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Пресечена деятельность гражданина России Виталия Дятленко, завербованного СБУ и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области», — сказали в ЦОС.

Мужчина планировал совершить теракт, применив самодельное взрывное устройство. Сотрудники СБУ координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами.

«При попытке задержания Дятленко оказал вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и ответными действиями был нейтрализован», — заявили в ФСБ.

В результате инцидента среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

До этого в ФСБ возбудили дело против жителя Сыктывкара, желавшего воевать против России.

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