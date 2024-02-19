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Россиянам объяснили, куда жаловаться на нарушающего санитарные нормы соседа

Юрист Романова: нарушающим санитарные нормы соседям может грозить штраф

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Соседи, которые хотят пожаловаться на жильца многоквартирного дома, систематически нарушающего санитарные нормы и захламляющего места общего пользования, могут обратиться в санитарно-эпидемиологическую станцию. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Милана Романова.

«Если вызывали участкового (а его в таком случае нужно вызывать регулярно), получите копии протоколов. Также желательно собрать фото-, видео- и письменные показания свидетелей», — добавила эксперт.

После этого юрист советует написать заявление и обратиться в управляющую компанию. Можно также обратиться в районную или городскую администрацию, органы Россанэпидемнадзора и внутренних дел. По ее словам, за такое нарушение по статье 6.4 КоАП предусмотрен административный штраф в размере до 1 тыс. рублей.

Романова добавила, что в случае, если эти меры не помогли, стоит обратиться в прокуратуру, федеральные органы власти, к региональным или федеральным депутатам. Помимо этого, важно изучить причины такого поведения у соседа, потому что он может быть психически нездоровым, отметила специалист. Если же человек здоров и на него не действуют другие меры, ему может грозить выселение из собственной квартиры, добавила она.

Заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов до этого говорил, что жильцам многоквартирных домов, которые хранят свои вещи на лестничной площадке, может грозить штраф. По его словам, запрет на складирование личных вещей на лестничных площадках связан с требованиями пожарной безопасности, потому что посторонние предметы могут создавать препятствие для эвакуации в случае экстренной ситуации.

Ранее сообщалось, что в подъезде Петербурга нашли ребенка без одежды, сбежавшего от пьяной няни.

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