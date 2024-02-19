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В ХМАО пьяные местные жители сломали руку ветерану СВО с ранением

В ХМАО компания сломала руку участнику СВО, который вернулся домой из-за ранения

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Shutterstock

Неизвестные сломали руку участнику СВО из ХМАО. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на местные сообщества в социальных сетях.

Инцидент произошел в одном из кафе Лянтора. По словам очевидцев, компания, в которой находился ветеран СВО, не вела себя шумно. В это же время в помещении другая группа мужчин отмечала юбилей. В результате у выпивших россиян возник конфликт с первой компанией.

«Парень демобилизован по ранению, остался без глаза на СВО и в мирное время получил травму руки после стычки с пьяными», — сообщается в публикации.

В беседе с журналистами сотрудники МВД рассказали, что не получали заявление, связанное с этим конфликтом. После публикации правоохранители начали проверку.

Ранее в Петербурге возлюбленная участника СВО купила на его деньги дорогую машину и скрылась.

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