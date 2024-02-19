Россиянам рассказали, как високосный год и длинные выходные отразятся на их зарплатах

При пятидневной рабочей неделе россияне в этом году отдыхают в феврале три дня подряд — 23, 24 и 25 февраля. Аналогичные выходные ожидают жителей в марте — с 8 по 10 число, напомнила директор по персоналу и организационному развитию «Работы.ру» Юлия Санина в беседе с RT. При этом предпраздничные дни — 22 февраля и 7 марта — сокращаются на один час, а зарплата в эти месяцы остается фиксированной.

Так как из-за праздников зарплата не уменьшается в обоих месяцах, поэтому и получается, что стоимость одного рабочего дня выше, чем обычно. Единственное изменение — график выплат может измениться, так как банковские переводы и другие операции займут больше времени на фоне праздников.

2024 год является високосным, однако это также не отразится на расчетах зарплаты у тех, кто получает оклад. Как пояснила эксперт, в этом случае работнику выплачивают фиксированную сумму за отработанный календарный месяц. Правда, только в том случае, если он не был в отпуске или отгуле.

Из-за большого количества выходных февраль и март относятся к невыгодным месяцам для отпуска в 2024 году, так как в них большое количество выходных дней и только 20 рабочих дней. Получается, что стоимость одного отработанного дня выше, а совокупный доход сотрудника, который отдыхал в эти дни, будет ниже, чем если бы он работал полный месяц, отметила Санина.

Также эксперт подчеркнула, что за работу в праздничные дни сотрудник может получить дополнительные выплаты.

«Согласно Трудовому кодексу, первые два часа переработок работодатель должен оплатить не менее чем в полуторном размере, а далее — не менее чем в двойном размере, — подчеркнула она. — Также работник может попросить заменить такую оплату дополнительным выходным днем».

Такие правила не затрагивают тех, кто работает по сменному графику, добавила Санина. Для таких людей оплата по повышенной ставке не предусмотрена.

Напомним, эксперты также напоминают, что в некоторых ситуациях работодатель не может отказать сотруднику в отпуске за свой счет — к примеру, в случае регистрации брака, рождения ребенка.

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