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Педагога из Кирова подозревают в домогательствах в отношении 10-летних близнецов

Shot: в Кирове педагог домогался школьниц-близнецов на дополнительных занятиях

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Depositphotos

Преподавателя из Кирова подозревают в домогательствах в отношении десятилетних школьниц. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Об инциденте стало известно после того, как девушки рассказали об этом родителям. По их словам, в период с 2017 по 2020 годы, когда девочки ходили на платные занятия по радиоделу, педагог целовал их и домогался. В тот момент ему было 65 лет, близнецам — по десять лет. На данный момент они уже учатся в девятом классе.

После этого о ситуации узнали в правоохранительных органах. В отношении мужчины возбудили дело о насильственных действиях. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.

Ранее в Екатеринбурге учитель домогался водителя на улице.

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