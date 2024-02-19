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Власти закрыли переправу между Сахалином и материком

Паромную переправу между Сахалином и материком закроют из-за погоды

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Михаил Голенков/РИА Новости

Движение паромов между Хабаровским краем и Сахалином по маршруту ВаниноХолмск временно остановили из-за погоды. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

По информации компании «Сахалинское морское пароходство», движение паромов будет остановлено с 12:00 20 февраля до 12:00 21 февраля. Причиной указаны неблагоприятные погодные условия на воде.

В министерстве рассказали, что снежный циклон принес сильный снег на всю территорию Хабаровского края.

По данным ведомства, сейчас на дорогах региона в круглосуточном режиме работают 47 единиц техники: автогрейдеры, тракторы, комбинированные дорожные машины.

Жителей Хабаровского края предупредили, что в целях безопасности временно было закрыто движение автобусов по федеральным автомобильным дорогам.

До этого сообщалось, что на Дальнем Востоке самолет совершил аварийную посадку из-за обледенения.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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