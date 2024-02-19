В Белграде самолет при взлете получил пробоину в фюзеляже

Самолет Air Serbia задел огни взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Белграда и получил пробоину в фюзеляже. Об этом пишет газета Tango Six.

По данным мздаия, инцидент случился с самолетом Embraer 195LR, который вылетал в Дюссельдорф. Борт стартовал с середины ВПП, набирал высоту 20 минут, однако сделал несколько кругов и вернулся в аэропорт вылета. В авиакомпании отметили, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а борт благополучно сел в аэропорту сербской столицы.

Embraer 195LR вмещает около 130 пассажиров. Сколько точно было людей во время инцидента, источники пока не сообщали.

До этого неизвестные группировки предприняли попытку захвата контроля над системой связи израильского авиалайнера компании El Al, летевшего над Сомали.

Ранее на рейсе в Канаду пассажир пытался открыть дверь во время полета.