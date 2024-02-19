В подъезде Петербурга нашли ребенка без одежды, сбежавшего от пьяной няни

Петербуржцы нашли в подъезде своего дома ребенка без одежды. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Выборгском районе. Мать мальчика оставила его с няней. В какой-то момент, по данным источника, женщина начала выпивать алкогольные напитки и перестала наблюдать за тем, что делает ребенок.

В результате ее подопечный оказался в подъезде. Заметившие его местные жители дали ребенку одежду и обошли квартиры, чтобы узнать, откуда он. Охранники ЖК вызвали полицию.

По словам очевидцев, потерявшийся постоянно тянулся к определенным квартирам, но жильцы не признавали ребенка. Во время поисков мальчик не разговаривал.

На данный момент ребенок находится в полиции и ожидает родителей.

Ранее в Новосибирске мать оставила ребенка в мусорном баке.