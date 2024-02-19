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Новосибирские активисты отстояли академовский лес, которые хотели вырубить

Mash: в Новосибирске активисты спасли академовский лес от вырубки

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Shutterstock/FOTODOM

Новосибирские защитники природы смогли отстоять два участка леса в академовском лесу, которые городская администрация планировала вырубить для строительства дороги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о зеленой зоне в районе легендарного Академгородка в Новосибирске. В декабре 2014 года он был включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

По словам активистки Натальи Прийдак, местным жителям объявили, что конечная остановка «Цветной проезд» будет перемещена глубже в лес — теперь до нее нужно будет пройти почти километр. Кроме того, маршрут транспорта № 35 будет отменен. На вопрос о том, как добираться до города, в муниципалитете сказали, что в лесу будет построена железнодорожная станция «Университет». Активисты опасаются, что ради этого могут пострадать несколько гектаров древнего леса. Кроме того, жители усомнились в рациональности изменений, так как уже существует автобусная остановка и железнодорожная платформа «Обское Море».

Активисты узнали, что муниципалитет пытается исключить эти участки из состава академического лесничества, и обратились в суд Советского района. Суд поддержал жителей — лес останется нетронутым. Но местные жители, как пишут авторы канала, все еще обеспокоены и намерены продолжать бороться за сохранение леса.

При строительстве Академгородка важной задачей считалось как можно в большей степени сохранить природу той местности, на которой он строился. Благодаря этому на территории осталось очень много естественных лесных массивов, кроме того, было сделано много искусственных посадок. Специально оставленный лесной массив отделяет Академгородок от Бердского шоссе.

Ранее ученые установили, что деревья сдерживают последствия глобального потепления.

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