Число жертв межплеменных столкновений в Папуа — Новой Гвинее выросло до 64

Число погибших в результате межплеменных столкновений в горных районах Папуа — Новой Гвинеи достигло 64. Об этом сообщает France Presse со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 53 погибших в результате столкновений, которые уже называют крупнейшей резней в высокогорьях страны за новейшую историю. Однако к середине дня 19 февраля сотрудники полиции обнаружили еще 11 тел погибших, сообщили в ведомстве.

«64 окровавленных тела были обнаружены в высокогорьях Папуа — Новой Гвинеи, сообщила полиция в понедельник, поскольку офицеры сообщили о продолжающихся перестрелках между конкурирующими племенами», — говорится в статье.

Представитель полиции рассказал агентству, что в зарослях могут находиться и другие тела.

Как отмечается, вспыхнувшая межплеменная борьба является продолжением прошлогоднего противостояния, в результате которого было убито более 60 человек.

По данным властей, в конфликте задействовано 17 племен.

В результате авиаудара Израиля по городу Рафах погибли 100 человек.