В России хотят повысить утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг собирается снова повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. Платеж планируется увеличить в 5-10 раз, сообщает «Коммерсантъ».

В случае реализации инициативы стоимость импортных комбайнов, тракторов и опрыскивателей может вырасти на 5-10 млн руб. Ведомство рассматривает данное нововведение, несмотря на падение рентабельности сельскохозяйственного сектора.

Отмечается, что Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова учесть позицию аграриев и отказаться от повышения платежа.

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз поднимался в 2023 году. Решение коснулось колесных тракторов с мощностью двигателя от 30 до 340 лошадиных сил. Импортная техника тогда подорожала на 1,3 млн руб.

В декабре прошлого года в Министерстве промышленности и торговли уточнили условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новый утильсбор не должны платить те, кто купил машины до его повышения.