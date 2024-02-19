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В России хотят повысить утильсбор на сельхозтехнику

«Ъ»: Минпромторг хочет повысить утильсбор на сельхозтехнику в 5-10 раз

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Минпромторг собирается снова повысить утилизационный сбор на сельскохозяйственную технику. Платеж планируется увеличить в 5-10 раз, сообщает «Коммерсантъ».

В случае реализации инициативы стоимость импортных комбайнов, тракторов и опрыскивателей может вырасти на 5-10 млн руб. Ведомство рассматривает данное нововведение, несмотря на падение рентабельности сельскохозяйственного сектора.

Отмечается, что Ассоциация аграриев России и Ассоциация дилеров сельхозтехники попросили главу Минпромторга Дениса Мантурова учесть позицию аграриев и отказаться от повышения платежа.

Утильсбор на сельхозтехнику в последний раз поднимался в 2023 году. Решение коснулось колесных тракторов с мощностью двигателя от 30 до 340 лошадиных сил. Импортная техника тогда подорожала на 1,3 млн руб.

В декабре прошлого года в Министерстве промышленности и торговли уточнили условия утильсбора на ввезенные из ЕАЭС автомобили.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новый утильсбор не должны платить те, кто купил машины до его повышения.

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