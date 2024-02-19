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Крупнейшая резня: 53 человека погибли при столкновениях между племенами Папуа

ABC: в Папуа — Новой Гвинее в столкновении племен погибли минимум 53 человека

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Shutterstock

Полиция Папуа — Новой Гвинеи сообщила, что в результате резни в высокогорьях страны погибли по меньшей мере 53 человека. Об этом пишет АBC.

Полиция полагает, что мужчины были убиты в засаде в провинции Энга, это результат серьезной эскалации межплеменных боев в регионе. Инцидент назван крупнейшей резней в высокогорьях страны за новейшую историю.

«Это, безусловно, самое крупное убийство, которое я видел в Энге, а может быть, и во всем Хайленде, в Папуа — Новой Гвинее», — добавил исполняющий обязанности суперинтенданта Королевской полиции Папуа — Новой Гвинеи Джордж Какас.

В прошлом году из-за эскалации межплеменных столкновений провинция Энга была оцеплена полицией на несколько месяцев.

Правоохранители пытаются остановить поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в регион, что усугубляет насилие.

В этой межплеменной борьбе участвуют те же племена, которые в прошлом году убили более 60 человек.

Исполняющий обязанности суперинтенданта Какас сообщил, что одно из племен вместе со своими союзниками и наемниками направлялось напасть на соседнее племя, но попало в засаду.

Полиции и силам обороны пришлось приложить все усилия, чтобы подавить ситуацию, они рисковали своими жизнями.

«Мы собирали тела, разбросанные по всему полю боя, дорогам, берегу реки… и их погрузили в полицейские грузовики и отвезли в больницу», — рассказал представитель властей. Он добавил, что еще идет подсчет «тех, кто был застрелен, ранен и убежал в буш». Мы предполагаем, что число жертв вырастет до 60 или 65», — заявил Какас.

Племенное насилие является обычным явлением в регионе Энга. Сейчас триггером послужило то, что племя из другой деревни было обвинено в смерти человека, а затем устроило засаду на его похоронах, убив пять человек ножами и топорами.

В последующие месяцы возмездие по принципу «око за око» вышло из-под контроля. По мере того, как в дело вмешивалось все больше племен, многие деревни подверглись набегам и сожжению. В итоге в конфликте приняло участие 17 племен.

Ранее в МВД Дагестана выступили против отправки нюдсов.

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