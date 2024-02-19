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Правительство РФ запретило выращивать популярное декоративное растение

Правительство РФ утвердило запрет на выращивание ипомеи трехцветной

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W. Layer/Global Look Press

Правительство России установило уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин, сообщают «Ведомости».

Отмечается, что выращивание 10 и более кустов ипомеи грозит уголовной ответственностью по ст. 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Выращивание от 10 до 100 кустов цветка будет считаться преступлением в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.

По словам депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, ипомею трехцветную включили в перечень растений, подлежащих государственному контролю.

«Вопрос в том, кто и как будет выявлять выращенные растения ипомеи, остается открытым», — рассказал парламентарий, добавив, что, вероятнее всего, проверка нарушений будет осуществляться сотрудниками садово-парковых хозяйств, служб озеленения дворов, районными ЖЭКами или правлениями СНТ.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что в ряде случаев выращивание ипомеи трехцветной может грозить лишением свободы сроком до двух лет.

Ранее ботаник рассказал, какие растения запрещено выращивать на дачном участке.

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