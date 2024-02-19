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СК возбудит дело против россиянина, избившего школьника и учительницу

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения школьника и учительницы

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СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьника и учительницы в школе Санкт-Петербурга. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в феврале этого года в одном из образовательных учреждений Петербурга отец ученика нанес побои его однокласснику, а затем избил учительницу, которая попыталась заступиться за школьника.

В ГСУ СК России по городу организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой возбудить уголовное дело и доложить об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

16 февраля сообщалось, что причиной инцидента в школе Петербурга стало то, что ученики пятого класса дразнили своего одноклассника. Мальчик пожаловался отцу, после чего тот вышел из себя и избил одного из школьников.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело против устроившего дебош экс-чиновника ФТС.

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