Суд выписал штраф за нападение ранее судимому за особое тяжкое преступление «вагнеровцу»

Ранее судимый за лишение жизни с особой жесткостью участник специальной военной операции из ЧВК «Вагнер» получил штраф за нападение на женщину, сообщает издание «Фонтанка».

Илья Метлицкий ранее был приговорен судом к 16 годам заключения за то, что свыше 100 раз ударил ножом свою знакомую. Однако в местах лишения свободы он провел всего около трех лет. В декабре 2022 года Метлицкий был помилован и прямо из колонии отправился на СВО, откуда в мае пошлого года возвратился в Санкт-Петербург.

Спустя некоторое время он через чат в Telegram познакомился с молодой женщиной. Узнав о преступном прошлом Метлицкого, она отказалась от дальнейших контактов с ним. Однако Метлицкий подкараулил ее недалеко от дома, устроил дорожно-транспортное происшествие, разбив автомобиль женщины. Затем он схватил ее сзади за шею и попытался вколоть в грудь шприц с жидкостью, похожей на кровь, но по счастливой случайности попал иглой в лежавший в кармане телефон.

Мировой судья в Токсово учла в деле Метлицкого в качестве смягчающих обстоятельств наличие государственных наград. Адвокат подсудимого заявил, что тот полностью готов возместить вред из накоплений от выплат ЧВК «Вагнер». По словам адвоката, Метлицкий заключил новый контракт с министерством обороны и уже в ближайшее время должен вновь отправиться на СВО.

Судья приговорила Метлицкого к штрафу в размере 25 тыс. рублей, а также к административному аресту на 10 и 12 суток за оставление места аварии.

Потерпевшая заявила, что считает вынесенный приговор слишком мягким и намерена его обжаловать.

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