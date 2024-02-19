В Германи раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»

Во время строительства газопровода «Северный поток --2» произошло раскрытие государственной тайны. Сотрудники горного ведомства города Штральзунд опубликовали данные о районах действий подводных лодок НАТО, расследование этого вопроса начала федеральная прокуратура ФРГ, сообщает Bild.

В статье издания отмечается, что Штральзунд находится на севере Германии, недалеко от берега Балтийского моря. Его горное ведомство несет ответственность за выдачу разрешений при прокладке газопровода и обязалось при этом не разглашать какую-либо секретную информацию.

При этом, как пишет Bild, в 2018 году чиновники опубликовали в интернете документ о строительстве Nord Stream 2, который содержит информацию о районах дислокации подлодок НАТО и количестве вооружения на них. Однако данные имели пометку «секретная информация — строго для служебного пользования».

Издание отмечает, что тем, кто ответственен за утечку, грозит до пяти лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что спецслужбы США совершили диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее постпред России при ООН высказался о расследовании теракта на «Северных потоках».