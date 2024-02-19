Власти предложили регулировать деятельность курьеров

Департамент транспорта Москвы, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и крупнейшие участники рынка доставки продуктов обсудили нормы работы курьерских сервисов и их дальнейшее развитие. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что дептранс собирается создать систему учета курьеров, которая будет контролировать время работы, перемещения и другие параметры. Также на встрече представителей ведомств было предложено провести тестирование на знание правил вождения и фиксировать городскими камерами ID курьеров по номерам на униформе.

По словам одного из источников, прозвучало предложение о сверке планов открытия места хранения и сбора заказов с властями города, что поможет развитию транспортной инфраструктуры.

Источник издания отметил, что во встрече участвовали представители «Вкусвилла», «Яндекс Еды», Ozon fresh, «СберМаркета», «Самоката», «Магнита», X5 Group, Dodo Brands и «Кухни на районе».

В начале февраля произошел инцидент, когда курьер попытался украсть собаку во время доставки.

Ранее сообщалось, что в Москве курьер показал ребенку половые органы, когда привез на дом продукты.