Россиянам рассказали, где недорого отдохнуть на февральских праздниках

В целом по России аренда на февральские праздники стоит 4 738 рублей за сутки. Люди арендуют жилье в среднем на трое суток и тратят на аренду 12 747 рублей. Это показало совместное исследование ЮMoney и сервиса «Суточно.ру», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным аналитиков ЮMoney, с 1 по 14 февраля 2024 года оборот платежей в категории «Авиабилеты» вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Число покупок увеличилось в два раза, а покупателей стало на 15% больше. Средний чек тоже вырос — на 14%, до 9 782 рублей.

«В этом году февральские праздники выпадают на выходные, поэтому многие россияне смогут отправиться в короткое путешествие на три дня. Перед праздниками число бронирований гостиниц выросло на 60% относительно того же периода в 2023 году. Оборот платежей увеличился в два раза, а туристов, которые бронируют гостиницы, стало на 53% больше. Средний чек вырос на 30% и составил 11 864 рубля», — прокомментировала руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

Кроме того, на 53% выросло число бронирований коротких туров и жилья. Оборот платежей увеличился на 80%, плательщиков стало на 29% больше, а средний чек вырос на 18% и составил 4 977 рублей.

Эксперты из «Суточно.ру» рассказали, где можно хорошо провести февральские праздники, недорого арендовать жилье и, главное, где еще есть места для бронирований.

Лидером рейтинга стал Ярославль — аренда здесь стоит в среднем 4 465 рублей за сутки. Далее идут Нижний Новгород (4 667 рублей), Калининград (2 820 рублей), Тула (4 888 рублей) и Великий Новгород (4 138 рублей).

«Рекомендуем съездить в Ярославль. Спрос на поездки в этот город на ближайшие праздники не такой высокий, как на туры в другие популярные города. А это значит, что можно будет спокойно отдохнуть, насладиться старинной архитектурой и достопримечательностями города», — сказал Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор сервиса «Суточно.ру».

Чаще всего туристы бронируют посуточное жилье в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде и на горнолыжных курортах — в Шерегеше и Кировске.

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