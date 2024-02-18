Запущенную Трампом лимитированную линейку кроссовок раскупили

Всю лимитированную линейку золотых кроссовок Never Surrender, которую запустил экс-президент США Дональд Трамп, раскупили. Об этом сообщается на официальном сайте одной из компаний бывшего американского лидера.

На странице отмечается, что выпущена была всего одна тысяча пар, каждая имеет свой уникальный номер, а на десяти случайно выбранных кроссовках стоит автограф экс-президента США.

Свою линию кроссовок он представил 17 февраля. По информации агентства Bloomberg, многие сторонники экс-президента пришли на показ в традиционном луке Трампа.

В этот же день суд Нью-Йорка признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве. Бывший президент США будет обязан выплатить штраф в $355 млн. Кроме того, ему запрещено занимать руководящие должности в компаниях штата Нью-Йорк в течение трех лет.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.