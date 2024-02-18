Ботаник рассказал, какие растения запрещено выращивать на дачном участке

Дачники ничего не потеряют из-за запрета выращивать ипомею трехцветную — для украшения участка существует много других видов этого растения. Об этом «Газете.Ru» заявил заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский. Специалист напомнил, что россиянам также запрещено выращивать на своем участке мак, так как он тоже содержит наркотические вещества.

«[Запрещено выращивать] маки. Я больше не знаю растений. Ну еще борщевик Сосновского. Дело в том, что в ипомее трехцветной нашли даже какие-то ядовитые вещества. Это все равно, что выращивать аконит. Аконит у нас известный яд, который используется при отравлении во многих художественных произведениях наряду с цианистым калием. Один из основных плохоопределяемых ядов. Огородники, которые занимаются выращиванием таких красивых цветочков, я думаю, не сильно пострадают, если триколор уйдет в небытие. Есть белые, есть сиреневые, есть синие, желтые — разного окраса вьюнки. Сейчас можно это все найти в магазинах. Не думаю, что это сильно отразится на разнообразии клумб или каких-то декоративных элементов в ландшафтном строительстве», — рассказал он.

Введенский напомнил, что ипомея трехцветная, за выращивание которой россиянам может грозить уголовная ответственность, — это декоративная лиана.

«Ипомея триколор — это тоже вьюнок, лиана. Но отличается тем, что она растет в южных регионах. Практически не выдерживает температуры низкие положительные. 3-4 °С для нее смертельны. Поэтому в средней полосе растет как однолетнее растение, не может здесь выжить. Продается в семенах как декоративное растение», — объяснил он.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что выращивание ипомеи трехцветной может грозить лишением свободы сроком до двух лет. Хранение и получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной уже рассматривается как уголовное преступление, так как в растении содержатся наркотические вещества.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление», — рассказал Гаврилов.

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