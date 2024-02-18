Российские врачи спасли подростка, который попал под поезд и остался без ног

В Бурятии врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) спасли подростка, который попал под поезд. Об это сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Юноша попал по поезд в Улан-Удэ в январе и потерял части обеих ног.

«Врачи ДРКБ сделали абсолютно все необходимое для лечения детей с подобной травмой. <...> Было все сделано с первых шагов правильно, согласно современным стратегиям лечения тяжелой открытой травмы мягких тканей костей, а тем более травмы, которая сопровождается отрывом конечностей. И благодаря этому мы подошли за очень короткое время к этапу, когда можно было приступить к реконструктивным операциям, минуя фазу гнойного осложнения», — рассказал руководитель отдела ран и раневых инфекций НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ Валей Митиш, который консультировал своих коллег из ДРКБ. Медик добавил, что его коллеги провели операцию, которая длилась 6 часов.

Как только у подростка заживут раны, ему предстоит этап протезирования.

«Специалисты постараются создать все условия для хорошего качества жизни мальчика», — подчеркнули в пресс-службе больницы.

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