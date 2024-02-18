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В Москве спасли кота, который неделю жалобно мяукал в запертой квартире

В Щербинке спасли кота Барона, который неделю просидел в квартире без хозяина

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В Новой Москве спасли кота по кличке Барон, который несколько дней просидел в квартире без хозяина. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в ЖК «Южный квартал». По информации издания, тревогу забили соседи хозяина кота. Они обратили внимание, что кот все время жалобно мяукает, и оставили его хозяину записку в двери, но ее никто не забрал. Тогда жильцы забеспокоились, что с хозяином животного что-то случилось, и сообщили о коте в спецслужбы, которые вскрыли квартиру и забрали животное.

РЕН ТВ связался с сыном владельца квартиры. Мужчина был не в курсе ситуации. Он рассказал, что его отца положили неделю назад в больницу. Ключи от жилья он передал другу, который должен был приходить каждый день и кормить животное. Мужчина отметил, что его отец после возвращения домой заберет у волонтеров животное.

Ранее в Подмосковье спасли собаку, брошенную хозяином в запертой квартире.

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