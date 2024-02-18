Очевидцы сообщили о пожаре в жилом доме в Чертаново

Жители Северного Чертаново сообщили о крупном пожаре в одном из жилых домов. Об этом сообщили в Telegram-канале «ЧЕРТАНОВО».

Судя по кадрам, возгорание произошло на третьем этаже многоэтажного жилого дома. Информации о пострадавших, а также о причинах возгорания пока нет.

18 февраля произошел пожар в складских помещениях агрохимзавода в Кемерове. Его тушили усилиями 122 спасателей при поддержке 41 единицы спецтехники, включая пожарный поезд. Пламя успело распространиться по территории площадью 1,5 тыс. квадратных метров. В 04:27 мск пресс-служба МЧС сообщила, что пожар полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало.

В МЧС обратили внимание, что тушение осложнила высокая пожарная нагрузка объекта, так как внутри складского помещения находились горючие жидкости. По предварительным данным, все работники успели покинуть загоревшийся склад самостоятельно до прибытия спасателей. В огне никто не пострадал.

Ранее в Ижевске полностью потушили пожар в производственном здании.