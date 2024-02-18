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Собака в ошейнике покусала девочку-подростка под Ярославлем

Под Ярославлем собака в ошейнике покусала девочку-подростка

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Жительница Ярославской области рассказала о том, что на ее дочь напала на улице собака. Об этом сообщает паблик «Жесть Ярославской области» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 17 февраля в поселке Борисоглебский. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как собака бросается на девочку-подростка. Школьница пытается отбиться, но животное валит ее на землю и кусает. На помощь подростку прибегает ее мать: женщина отвлекает собаку, отбивает дочь пакетами. В итоге подростку удается добежать до машины и запрыгнуть внутрь. После этого животное продолжает скрестись в дверь, где сидит школьница.

«Нам сделали перевязку. У ребенка шесть укусов. Сделали укол», — поделилась мать пострадавшей девочки-подростка.

Женщина отметила, что по возвращении после травмпункта они увидели собаку на прежнем месте, им еле удалось забежать в дом.

«Собака бьется во все двери и окна. И она даже не думает от нашего дома отходить. Нам из дома не выйти — собака страшная», — поделилась жительница Борисоглебского.

В администрации Борисоглебского заявили, что забрали животное в пункт временной изоляции: собака будет находиться на карантине 10 дней, после чего ее отдадут прежнему владельцу. Если за собакой никто не обратиться, ее передадут в приют.

Ранее в Петербурге 11-летнего мальчика забрали в больницу после нападения его собаки.

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