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Тату-мастеру из Петербурга избрали меру пресечения из-за работ с крестами и котами

Тату-мастеру из Петербурга избрали меру пресечения после жалобы из «Сорок сороков»

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Depositphotos

В Петербурге тату-мастеру Дарье, подозреваемой в оскорблении чувств верующих, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Она сделала фотографии татуировки на голени с изображением православного креста и Иисуса Христа в искаженной форме и выложила снимки в Telegram. На фотографиях также были работы с котами, изображенными на куполах церквей. Творчество россиянки не понравилось директору правозащитного центра «Сорок Сороков» Георгию Солдатову. Он обвинил тату-мастера в оскорблении чувств верующих.

Перед обращением в полицию правозащитник написал девушке личное сообщение с требованием удалить фото татуировок из сети в связи с оскорблением его религиозных чувств. Та отказалась это сделать, аргументировав отсутствием мотива кого-то оскорбить своими работами.

В октябре 2023 года движение «Сорок сороков» требовало запретить отмечать Хеллоуин в парках и кафе по всей России. Организаторы устроили «Всероссийский правовой рейд по инфернальному мероприятию Хеллоуин», чтобы отменить «шабаши».

Ранее мусульманский активист Расул Ахияретдинов из Башкортостана обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой одеть монумент «Родина-мать».

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