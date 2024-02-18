Стало известно о состоянии младенца, которого оставили в мусорном баке в Новосибирске

В Новосибирске новорожденного ребенка, найденного в пакете в мусорном баке, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает издание Ngs.ru со ссылкой на собственный источник.

«Кроме переохлаждения у него ничего не было. В реанимации лежал просто под наблюдением. Хорошенький здоровый мальчик в целом», — рассказал источник СМИ.

Ранее ребенка нашли 16 февраля около одного из домов на улице 1905 года. Младенца завернули в полиэтиленовый пакет и положили в контейнер для мусора. Правоохранители задержали предполагаемую мать мальчика на следующий день.

Ранее охранник элитного жилого комплекса нашел младенца в мусорном баке.