Неадекватный мужчина домогался и кусал российского школьника на улице

В Мурманске неизвестный напал на ребенка во дворе дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП», публикуя подтверждающее инцидент видео.

ЧП произошло 17 февраля около домов 45, 47 и 53 по улице Академика Книповича. На кадрах видно, как мужчина подходит к школьнику, наваливается на него и начинает его кусать. Через несколько минут на помощь ребенку из дома выбегают две женщины. Неизвестный, заметив прохожих, скрывается в неизвестном направлении.

По словам очевидцев, мужчина находился в неадекватном состоянии. Также они утверждают, что мужчина домогался мальчика.

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