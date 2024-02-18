Россиянина, приехавшего на встречу с проституткой, избили и ограбили

В Екатеринбурге мужчина приехал на встречу с проституткой, где его избили и ограбили неизвестные. Об этом сообщает издание E1.ru.

По данным СМИ, екатеринбуржец нашел девушку по вызову в мессенджере. Договорился с ней о встрече и приехал в дом на улице Мичурина, где девушка обещала его ждать.

«Она меня встретила, на вид очень приятная девушка, она мне понравилась. Проводила в ванну. Я разделся и начал принимать душ», — поделился мужчина.

Когда он вышел из ванной, на него напали двое неизвестных в масках и с битами. По словам потерпевшего, мужчины избивали его, пока он не перевел им 30 тыс. рублей. После этого екатеринбуржец попытался сбежать, но его вернули и заперли в подвале, откуда ему удалось выбраться.

В пресс-службе городской полиции заявили, что не знают об этом инциденте, так как потерпевший не обращался к правоохранителям.

Ранее в Магнитогорске осудили ОПГ сутенеров, вовлекавших подростков в проституцию.