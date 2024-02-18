На Украине начался пожар после взрыва на промышленном предприятии

Глава областной администрации Львовской области Максим Козицкий написал в своем Telegram-канале, что после взрыва в ночь на воскресенье на промышленном предприятии во Львове произошел крупный пожар.

«Сегодня в 4:00 (5.00 мск) на объекте промышленности во Львове раздался взрыв. Начался пожар», — поделился Козицкий.

Он добавил, что возгорание было потушено. На месте происшествия работают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), а также сотрудники полиции. Они устанавливают причины взрыва и пожара.

До этого украинское издание «Общественное. Новости» сообщало о сильных взрывах во Львове.

Козицкий призвал жителей регионального центра не фотографировать и не снимать места прилетов. Он отметил, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Также 15 февраля серия взрывов произошла в Киеве. Об этом сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.