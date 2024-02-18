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На Шри-Ланке расследуют инцидент с российскими туристами

Посольство РФ: полиция Шри-Ланки расследует инцидент с российскими туристами

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Nicky Woo/Global Look Press

Пресс-секретарь посольства России в Шри-Ланке и на Мальдивах Герман Федоров рассказал, что местная полиция начала расследовать инцидент с российскими туристами в отеле Rainbow Surf Beach Hotel только после вмешательства консула РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что одна из российских туристок рассказала об инциденте, произошедшем в отеле в населенном пункте Хабарадува округа Галле в ночь на 15 февраля. По словам женщины, работники отеля вели себя непристойно и позволяли себе домогательства, после чего конфликт перерос в драку, в которой участвовал россиянин.

«Полиция открыла расследование, но для этого действительно потребовалось активное участие консула ... Девушки же, ставшие жертвами внимания незваного гостя, улетели в Россию, не составив заявление в полицию», — пояснил Федоров.

До этого российское посольство в Коломбо выпустило обращение к гражданам РФ, постоянно проживающим на Шри-Ланке, в котором призвало их подумать о возвращении на родину из-за произошедших в недавнее время инцидентов с местными жителями.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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