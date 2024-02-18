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Россиянам рассказали, как правильно выбрать пельмени в магазине

Роспотребнадзор в День пельменей рассказал, как правильно их выбрать в магазине

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Пресс-служба ресторана «СибирьСибирь»

В День пельменей специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать этот продукт в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

Отмечается, что покупателю стоит в первую очередь обращать внимание на внешний вид продукта и цвет пельменей.

«Пельмени хорошего качества должны быть ровными, без трещин на поверхности. Если же есть небольшие трещины – это может свидетельствовать о том, что изделие повторно замораживали. Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым», — пояснили в ведомстве.

Полуфабрикаты серого или коричневого оттенка могут быть изготовлены из муки ненадлежащего качества. В упаковке пельмени должны свободно перемещаться. Если они слиплись, то могут порваться при варке.

До этого повар Никита Соколов (признан в РФ иностранным агентом) в беседе с Pravda.Ru рассказал, что использование большого количества воды поможет избежать слипания макарон в процессе варки.

Ранее диетолог назвал наиболее полезные варианты пельменей.

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