Юноша пытался открыть дверь самолета во время полета

Самолет, летевший из Ванкувера в Торонто, пришлось посадить в аэропорту Виннипега из-за дебоша на борту. Об этом сообщает CBC.

Сообщение о молодом человеке, который вел себя неадекватно во время полета, поступило в наземные службы аэропорта Виннипега от командира самолета авиакомпании West Jet.

18-летний юноша попытался открыть дверь воздушно судна за полчаса до посадки, буйного молодого человека до приземления удерживали пассажиры самолета и бортпроводники.

«Наш экипаж обучен обращаться с пассажирами, которые могут представлять опасность для себя или других, чтобы защитить всех на борту», — сообщил представитель авиакомпании.

После посадки авиадебошир был передан сотрудникам полиции.

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