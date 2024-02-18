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Юноша пытался открыть дверь самолета во время полета

CBC: на рейсе в Канаду пассажир пытался открыть дверь во время полета

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Shutterstock

Самолет, летевший из Ванкувера в Торонто, пришлось посадить в аэропорту Виннипега из-за дебоша на борту. Об этом сообщает CBC.

Сообщение о молодом человеке, который вел себя неадекватно во время полета, поступило в наземные службы аэропорта Виннипега от командира самолета авиакомпании West Jet.

18-летний юноша попытался открыть дверь воздушно судна за полчаса до посадки, буйного молодого человека до приземления удерживали пассажиры самолета и бортпроводники.

«Наш экипаж обучен обращаться с пассажирами, которые могут представлять опасность для себя или других, чтобы защитить всех на борту», — сообщил представитель авиакомпании.

После посадки авиадебошир был передан сотрудникам полиции.

Ранее туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

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