В Госдуме предупредили о возможном сроке за выращивание ипомеи трехцветной

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что в ряде случаев выращивание ипомеи трехцветной может грозить лишением свободы сроком до двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград. Если количество ипомеи на участке превышает 100 вьюнов, то это уже квалифицируется как преступление», — рассказал агентству Гаврилов.

По словам депутата, хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной уже рассматривается как уголовное преступление. Он подчеркнул, что об этом важно помнить, поскольку ответственность предусмотрена также за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений.

В ноябре 2023 года стало известно, что житель Бахчисарайского района Крыма организовал в лесу плантацию по выращиванию конопли и лабораторию для изготовления наркотических средств. Силовики задержали 58-летнего мужчину с поличным.

До этого в Первоуральске мужчина раскрыл нарколабораторию и стал получать угрозы. Мужчина сам приехал в квартиру, которая уже стала цехом для приготовления наркотиков. Спустя несколько часов арендатор вернулся. Он заметил, что веществ не хватает, и сообщил об этом наркомагазину.

Ранее полицейские задержали россиянок, маскировавших наркотики под камни.