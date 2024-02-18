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Сугробы в Москве обновили рекорд 1966 года

Сугробы в Москве выросли до 67 сантиметров и обновили рекорд 1966 года

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Москве сугробы выросли на пять сантиметров за ночь, а их высота составила 67 сантиметров, что является новым рекордом для 18 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова к 9 утра составила 67 сантиметров, что в 1,7 раза выше нормы, на Балчуге – 61 сантиметр, в Тушино — 73 сантиметра», — сообщил Тишковец.

По его словам, рекорд держался с 1966 года. В тот год в Москве сугробы были 65 сантиметров. Также в течение дня они могут вырасти на 1-2 сантиметра.

До этого Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. По словам Тишковца, температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от 0°C до — 3°C, а в Подмосковье — от 0°C до — 5°C.

Синоптик пояснил, что 18 февраля синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, барражирующего по акватории Баренцева моря.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит метеорологическая весна.

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