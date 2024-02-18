Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

«Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, метель с ухудшением видимости до трех километров», — сказал синоптик.

По словам Тишковца, температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от 0°C до — 3°C, а в Подмосковье — от 0°C до — 5°C.

Синоптик пояснил, что 18 февраля синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, барражирующего по акватории Баренцева моря.

До этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и метели.

16 февраля в столице оценили высоту снежного покрова. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что за сутки 15-16 февраля высота сугробов в Московском регионе увеличилась на восемь сантиметров. Это произошло из-за «безымянного» снегопада, в результате которого в городе всего за один день выпало 25% от месячной нормы осадков.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит метеорологическая весна.