Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: метель и порывистый ветер ожидаются в Москве в воскресенье

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями.

«Сегодня облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременный снег, метель с ухудшением видимости до трех километров», — сказал синоптик.

По словам Тишковца, температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от 0°C до — 3°C, а в Подмосковье — от 0°C до — 5°C.

Синоптик пояснил, что 18 февраля синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, барражирующего по акватории Баренцева моря.

До этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и метели.

16 февраля в столице оценили высоту снежного покрова. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что за сутки 15-16 февраля высота сугробов в Московском регионе увеличилась на восемь сантиметров. Это произошло из-за «безымянного» снегопада, в результате которого в городе всего за один день выпало 25% от месячной нормы осадков.

Ранее москвичам рассказали, когда наступит метеорологическая весна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами