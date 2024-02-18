В Дагестане пропавшую школьницу нашли живой на пятый день поисков

Сотрудники полиции Дагестана спустя пять дней нашли живой пропавшую 15-летнюю школьницу из Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

Несовершеннолетнею обнаружили в Дербенте. За пять дней с момента исчезновения школьница успела побывать в нескольких районах Дагестана, выехать в Грозный и вернуться обратно в Дербент.

15-летняя девочка доставлена в отдел полиции для разбирательств. Напомним, о пропаже несовершеннолетней ученицы махачкалинской школы стало известно 13 февраля, девочка ушла из дома в пять утра и не вернулась.

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