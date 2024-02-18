Пенсионерка курила в вытяжку на кухне и чуть не сгорела

В Москве пенсионерка получила сильные ожоги, покурив в вытяжку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Москве в квартире пожилой женщины, пенсионерка решила выкурить перед сном сигарету, женщина включила вытяжку, но по неосторожности задела сигаретой ночную рубашку.

Одежда моментально вспыхнула, крики о помощи услышали соседи, которые смогли сбить пламя. Пострадавшую госпитализировали с сильными ожогами лица, тела и рук, несмотря на помощь соседей и усилия медиков, спасти пожалую женщину не удалось.

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