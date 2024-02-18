В Белгородской области отменили ракетную опасность

В Валуйском городском округе Белгородской области отменили угрозу ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Валуйский городской округ и город Валуйки: отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении.

До этого ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе и городе Валуйки.

17 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Взрывной волной выбило лобовое стекло. Водителя контузило, от также получил баротравму.

До этого в министерстве обороны России сообщали, что в ночь на 17 февраля в небе над российскими регионами были сбиты 33 беспилотника ВСУ.

15 февраля в военном ведомстве заявили, что силы ПВО сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также они смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.