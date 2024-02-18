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Российский школьник задохнулся, запутавшись в канате на шведской стенке

РЕН ТВ: в Воронежской области ребенок запутался в канате на шведской стенке

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FotograFFF/Shutterstock

В селе Ямное Воронежской области ребенок запутался в канате в своей комнате, спасти мальчика не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 17 февраля, девятилетний мальчик играл в своей комнате, в какой-то момент он забрался на шведскую стенку и запутался в канате, который обмотался вокруг шеи.

Мальчика в бессознательном состоянии обнаружил отец, пострадавшего немедленно доставили в больницу, но несмотря на все усилия медиков спасти его не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее второклассница задохнулась, играя с ремнем от пальто.

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