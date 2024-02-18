С оторвавшейся льдины на Сахалине спасли большинство рыбаков

Сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся на юге Сахалина льдины в Охотском море 75 рыбаков, еще несколько человек остаются на льдине в километре от берега. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Любителей рыбалки спасают на лодках. Задействован вертолет Ми-8 МЧС России. На берег уже доставлено 75 человек», — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что на месте работают 14 специалистов и восемь единиц техники.

В МЧС добавили, что в километре от берега, по предварительной информации, оказались более 80 человек.

До этого район села Стародубское дополнительно направили спасателей с моторной лодкой. Примерно в 13:00 (05:00 мск) в воздух поднимется вертолет Ми-8 МЧС России.

В МЧС обратили внимание, что данные об отрыве льдины поступили утром 18 февраля. По предварительной информации на льду находились 14 рыбаков. В спасоперации задействовали лодки, снегоход и другую технику.

К месту происшествия в оперативном порядке выдвинулись спасатели и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда имени Полякова МЧС России по Сахалинской области.

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