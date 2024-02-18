Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с небольшими осадками прогнозируются в российской столице в воскресенье. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

В ведомстве уточнили, что днем в Москве ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса. Но уже в ночь на понедельник температура опустится до 8 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный, 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в столичном регионе составит 748 мм ртутного столба.

«Около полуночи атмосферные фронты циклона «Рикса» добрались до Москвы», — написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего осадков наблюдалось в Можайске и Волоколамске.

До этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и метели.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.