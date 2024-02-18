Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Ракетную опасность объявили в Валуйском городском округе и городе Валуйки в Белгородской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Ракетная опасность», — отметили в местной администрации.

В сообщении местным жителям рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам в регионе. Один из снарядов разорвался перед машиной на трассе. Взрывной волной выбило лобовое стекло. Водителя контузило, от также получил баротравму.

В минувшую среду, 14 февраля, женщина пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область. Она получила ранение в Валуйском округе и была доставлена в областную больницу

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.