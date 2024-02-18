На оторвавшейся льдине на Сахалине находятся около 50 человек

На отколовшейся около села Стародубское на юге Сахалинской области льдине по уточненным данным находятся еще около 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«<…> продолжается спасательная операция. По состоянию на 12:00 (4:00 мск) на берег доставлен 21 человек», — уточнили в ведомстве.

В район села Стародубское дополнительно направили спасателей с моторной лодкой. Примерно в 13:00 (05:00 мск) в воздух поднимется вертолет Ми-8 МЧС России.

В МЧС обратили внимание, что данные об отрыве льдины поступили утром 18 февраля. По предварительной информации на льду находились 14 рыбаков. В спасоперации задействовали лодки, снегоход и другую технику.

К месту происшествия в оперативном порядке выдвинулись спасатели и сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда имени Полякова МЧС России по Сахалинской области.

Ранее подростки из Владивостока оказались на льдине в акватории Спортивной гавани.