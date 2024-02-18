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В Кемерове полностью ликвидировали пожар на складе с горючими жидкостями

МЧС: в Кемерове полностью ликвидировали крупный пожар в складском помещении

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Shutterstock

В Кемерове пожар на складе с легковоспламеняющимися веществами полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кемерове», — уточнили в ведомстве.

До этого спасателям удалось справиться с открытым горением. Затем пожарные локализовали огонь на площади 1,5 тыс. кв. м. В МЧС обратили внимание, что тушение осложнила высокая пожарная нагрузка объекта, так как внутри складского помещения находились горючие жидкости.

В ликвидации возгорания приняли участие 122 сотрудника МЧС и 41 единица спецтехники, в том числе пожарный поезд. По предварительным данным, все работники успели покинуть загоревшийся склад самостоятельно до прибытия спасателей. В огне никто не пострадал.

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