В Белгороде простились с девочкой, погибшей при обстреле ВСУ

Годовалую девочку, которая погибла во время обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), похоронили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белгородского университета.

«Простились с девочкой... дочерью нашего студента медколледжа БелГУ», — рассказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что на похороны пришли родные, коллеги, студенты медколледжа. Люди клали рядом с гробом игрушки, ребенку исполнился год совсем недавно. В пресс-службе обратили внимание, что на отпевании было «очень много людей». Родители девочки «убиты горем».

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях обстрела города. Он отметил, что есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении.

До этого стало известно, что после обстрела ВСУ в больницах находятся 14 жителей Белгорода.

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