Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Белгороде простились с девочкой, погибшей при обстреле ВСУ

В Белгороде похоронили годовалую девочку, погибшую при обстреле со стороны ВСУ

close
100%
Reuters

Годовалую девочку, которая погибла во время обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), похоронили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белгородского университета.

«Простились с девочкой... дочерью нашего студента медколледжа БелГУ», — рассказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что на похороны пришли родные, коллеги, студенты медколледжа. Люди клали рядом с гробом игрушки, ребенку исполнился год совсем недавно. В пресс-службе обратили внимание, что на отпевании было «очень много людей». Родители девочки «убиты горем».

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о последствиях обстрела города. Он отметил, что есть данные о повреждениях в 261 жилом помещении.

До этого стало известно, что после обстрела ВСУ в больницах находятся 14 жителей Белгорода.

15 февраля украинские части ударили по торговому центру на улице Плеханова.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами